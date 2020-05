Gonzalo Higuain è fuori dai progetti della Juventus. L'argentino non rientra nei piani di Sarri e gli ultimi mesi in cui è andato spesso in panchina l'hanno dimostrato. Futuro tutto da scrivere per il Pipita, che secondo La Gazzetta dello Sport si riduce a tre ipotesi: la prima pista è quella che porta al River Plate, a casa, lì dove Gonzalo è cresciuto prima di sbarcare in Europa. Sarebbe la scelta di cuore, anche per stare vicino alla madre malata. La seconda possibilità porta dritti in Mls, uno dei pochi campionati non principali dove hanno la possibilità di pagare un ingaggio da circa 7 milioni. La terza ipotesi, quella al momento più remota, è il ritiro dal calcio.