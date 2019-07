Un gol che cambia la storia? No, quella di Gonzalo Higuain è ormai segnata. La rete siglata al Tottenham gli ha sicuramente dato fiducia, ma per la Juve il discorso è chiuso: l'argentino lascerà Torino, e dovrà farlo quanto prima. Come racconta il Corriere dello Sport, il Pipita conta i giorni. Gonzalo, dall'orgoglio smisurato, accetterà malvolentieri. Ma lo farà.



IN 10 GIORNI - La Roma pressa. Aspetta. Però vuole chiudere subito. Higuain è l'unico centravanti nelle idee di Petrachi, che potrebbe bagnare il debutto in casa romanista con un pezzo da 90. Basta solo un sì, perché poi le intese ci sono tutte: 36 milioni per il cartellino, con un prestito appena sotto i 10 milioni. Prolungamento con i bianconeri fino al 2023, poi uno stipendo da 5 milioni a stagione bonus compresi. Serve solo che si convinca, Higuain.