Non c'è soltanto la Roma su Gonzalo Higuain. Il nome di giornata - di ieri sera, ad onor del vero - che si associa al Pipita è quello del West Ham. Il club inglese, secondo Sky Sport, ha cominciato ad alzare il pressing per il centravanti argentino. Sul piatto, ci sarebbero i 40 milioni che la Juventus si auspica di ricevere, ma ad una condizione. Prestito con obbligo di riscatto, legato però al numero di presenze in stagione. Il dato preciso non è ancora trapelato, ma i segnali d'intesa tra i club stanno aumentando.