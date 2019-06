Non cambia il futuro di Gonzalo Higuain, nonostante l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. L'attaccante argentino, infatti, sembra destinato a lasciare il club bianconero a titolo definitivo con la Juventus che sta cercando un nuovo attaccante. Mauro Icardi resta in cima alle preferenze della Vecchia Signora che ha offerto proprio Higuain (più conguaglio in favore dell'Inter) in cambio di Icardi. Da Milano è arrivato un no secco. I bianconeri, tra l'altro, dovranno cercare di cedere Higuain per almeno 36 milioni di euro per non generare una minusvalenza.