di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Gonzalo Higuain parla in zona mista dopo la vittoria sull'Udinese: "Dovevamo dare la dimostrazione che si può giocare così e la risposta è stata buona per tanti tratti della partita. Poi è vero che nel secondo tempo per colpa della stanchezza abbiamo sofferto qualche ripartenza ma come ho detto prima la partita è stata su grandi livelli e il risultato l'ha dimostrato. Alla fine abbiamo preso un gol che non volevamo prendere ma credo che alla fine in generale sia stata una bella giornata. Il mister decide, noi siamo pronti e lui decide la situazione ideale per farci giocare tutti, oggi abbiamo dato una bella risposta. Assist? So passare la palla da qualche anno, la cosa importante è che la squadra vinca, poi chi segna è la cosa meno importante". RIMASTO ALLA JUVE - "A giugno la gente si ricorderà dei titoli che hai vinto. Differenza con l'anno scorso? Andare via da qui dopo un anno complicato per tanti aspetti credo che tornare qua e prendere la decisione di rimanere è stato dovuto all'amore dei tifosi e dei compagni. Mi piace stare qui, la gente dà valore a tutto quello che uno fa nel campo. La cosa più importante è che le cose stanno andando bene, ho preso la decisione giusta avevo una voglia forte di dimostrare che ancora posso giocare a questi livelli sono fortemente felice".