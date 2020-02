Gonzalo Higuain sta vivendo una stagione difficile, fatta di alti e bassi. In campo si sacrifica, fatica al servizio della squadra, ma segna poco. Il killer instinct non è del tutto perduto, ma di sicuro smarrito. Di certo non è aiutato dalla continua alternanza con Dybala, ma a pesare sulle sue prestazioni è anche una situazione contrattuale incerta, che rende il suo futuro un rebus. Nessuna opzione va scartata a priori per la prossima stagione. Higuain va in scadenza di contratto a giugno 2021, tra poco più di un anno. Il contratto è sempre lo stesso, pesante per le casse bianconere: 7,5 milioni a stagione, 14 lordi all’anno. Una cifra molto alta, soprattutto se si considera l’età dell’argentino, che va per i 33 anni.



VIA A FINE ANNO? - La Juve ha già discusso di un eventuale rinnovo, con contratto spalmato su più anni. Questa resta una delle possibilità per il Pipita, sul cui futuro però inciderà anche la scelta che farà la società sulla prossima guida tecnica. Qualora non dovesse essere confermato Sarri, ipotesi al momento remota ma da non escludere del tutto, le cose potrebbero cambiare anche per Higuain. Altro fattore che potrebbe determinare la scelta di Gonzalo è l’arrivo di altri elementi in attacco, che andrebbero a ridurre ulteriormente il suo spazio. Per questo, alla fine Higuain potrebbe anche decidere di chiudere anzitempo la sua avventura alla Juve e anticipare il ritorno al River Plate, il club nel quale è cresciuto e dove vorrebbe chiudere la carriera.