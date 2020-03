#Higuain tenta la fuga in Argentina: fermato dalla polizia in aeroporto .. ed era in quarantena.. — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) March 19, 2020

Non tutti i commenti sono educati, anzi. Tanti, troppi sono censurabili. I tifosi della Juventus si sono scatenati contro il giornalista Mediaset Matteo Barzaghi che sul suo profilo Twitter ha riportato la notizia di Gonzalo Higuain tornato in Argentina senza specificare che l'argentino aveva effettuato test per il coronavirus ed è stato autorizzato sia dal club che dalla Polaria che ha controllato tutti i documenti al momento della partenza del Pipa da Torino: "​scatenando la rabbia dei bianconeri che si sono arrabbiati per un resoconto solo parziale della vicenda.