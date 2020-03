Your browser does not support iframes.



Bufera su Gonzalo Higuain che, dopo essere risultato negativo al tampone per il coronavirus, è volato in Argentina dalla madre malata informando la Juventus del suo spostamento. Il Pipita si è mosso con un jet privato che è volato da Torino alla Francia e quindi in Spagna e infine argentina. Anche Miralem Pjanic e Sami Khedira, sempre dopo aver effettuato il test che ha dato esito negativo, sono volati dalle rispettive famiglie. Sui social è montata la protesta sulla disparità di trattamento tra calciatori e gente comune. Tanti tweet sdegnati di alcuni utenti mentre molti altri di fede bianconera difendono i tre juventini e Higuain in particolar modo, volato dalla mamma malata.



Nella gallery i migliori commenti, Higuain fa infuriare i social