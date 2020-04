Gonzalo Higuain è in Argentina ormai da qualche settimana. Lì è volato per andare a trovare la madre che da quattro anni lotta contro il cancro. L'attaccante bianconero ha un contratto in scadenza nel 2021 e, come riporta La Gazzetta dello Sport, quando tornerà a Torino si incontrerà con la Juve per parlare del suo futuro. Ancora presto per tornare al River, come ha confermato anche il padre dell'attaccante ai media argentini. Il Pipa, che pesa 18 milioni a bilancio, vorrebbe restare in bianconero fino alla fine naturale dell'accordo che lo lega alla Juve.