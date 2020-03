Possibili nuovi accertamenti della Polizia dopo il rientro di Gonzalo Higuain in Argentina. Come scrive Il Corriere dello Sport, gli inquirenti si riservano altri accertamenti sulla documentazione dell'attaccante argentino che ha lasciato Torino per volare in Francia, Spagna e poi finalmente Argentina. L'attaccante ex Napoli è volato in Sud America per stare vicino alla madre malata mostrando i documenti che attestavano la sua negatività al tampone, la Polaria l'ha autorizzato a lasciare il paese con un jet privato partito dall'aeroporto torinese di Caselle.