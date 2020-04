Contatti costanti tra le parti. La Juve e Higuain si parlano, e dalla stessa società filtra come non ci sia stata una comunicazione ufficiale da parte dell'attaccante in merito a quanto raccontato quest'oggi da Sky Sport: ossia, Gonzalo non vorrebbe rientrare in città proprio a causa del coronavirus.



DALLA JUVE - Ai calciatori attualmente all'estero, comunque, non sono state ancora comunicate le date ufficiali per il rientro. Gli stessi giocatori attendono l'ufficializzazione della data di ripresa, così da organizzarsi per le due settimane di quarantena prima di riprendere l'attività agonistica.