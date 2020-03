4









Gonzalo Higuain è tornato in Argentina per stare vicino alla madre malata ma secondo le nuove disposizione del Governo Sudamericano in materia di prevenzione del coronavirus ora l'attaccante argentino sarà costretto a rimanere per due settimane in isolamento: "Disponiamo la necessità di stare in quarantena per chi arriva da uno dei paesi a rischio, così come chi ha avuto contatti con una persona contagiata era obbligato alla quarantena di 14 giorni - le recenti parole del presidente dell'Argentina Alberto Fernandez -. A partire dalla mezzanotte tutti dovranno sottoporsi a "isolamento sociale, preventivo e obbligatorio". Da questo momento nessuno può muoversi dalla sua residenza. Nessuno può muoversi dalla propria casa. Il provvedimento durerà fino al 31 marzo". ALTRO ISOLAMENTO - Per 14 giorni, dunque, Higuain sarà costretto a restare in isolamento nella propria residenza e un simile provvedimento potrebbe essere preso quando il calciatore tornerà in Italia visto che le norme vigenti fino al 25 marzo parlano di "​sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni" per tutte le persone che rientrano dall'Italia.