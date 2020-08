1









Higuain è ormai a fine corsa. Nella sfida di ieri contro il Lione, costata alla Juventus l’eliminazione dalla Champions League nonostante la super doppietta di Cristiano Ronaldo, il Pipita è apparso fisicamente opaco e poco brillante nelle scelte. Insomma, l’attaccante argentino ha fornito un bassissimo contributo alla squadra per sperare nell’impresa, tenuta viva fino alla fine solo da un super campione come il portoghese. Non può essere lui il centravanti da cui la Juve deve ripartire.



NUMERI IMPIETOSI – I numeri dimostrano quanto Higuain sia stato impalpabile. Innanzitutto, solo tre palloni toccati in area di rigore e 24 passaggi, tra tentati e riusciti, nell’arco dell’intera partita. Pochissimo per un attaccante capace di segnare 36 gol in campionato quando era al Napoli, che ieri non ha degnato Cristiano Ronaldo neanche di un passaggio. Ebbene sì, alla voce ‘passaggi a Ronaldo’ c’è una bella stanghetta, che vuol dire zero. Il che la dice lunga sull’efficienza del duetto, e su quanto CR7 si sia caricato da solo il peso dell’intero attacco.



FUTURO – Il dato di fatto è che Higuain non è più quel giocatore ammirato all’ombra del Vesuvio, che ora condivide con Immobile il record di gol in una singola stagione di Serie A. La Juventus ne ha preso atto da tempo e con tutta la probabilità del caso le strade di separeranno, anche se il Pipa vorrebbe rispettare la scadenza del contratto (2021). Improbabile che i suoi desideri vengano soddisfatti, e per lui si potrebbero riaprire le porte di casa, tornando da dove tutto cominciò, al River Plate, oppure potrebbe tuffarsi in una nuova esperienza in Mls. Intanto, Fabio Paratici sta lavorando al prossimo numero 9 bianconero.



