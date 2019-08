Un po' imbronciato. Poi sarà stato anche il momento giusto, quello in cui le telecamere di Sky Sport hanno pescato Gonzalo Higuain. Che non è apparso sorridente, affatto, probabilmente perché escluso dall'undici titolare per la prima volta in questo precampionato. Tant'è: c'era Dybala, falso nove e talento vero. Che si è inventato un gol meraviglioso e che ha difatti giustificato la presenza di Gonzalo in panchina. Contrariato, com'è normale e giusto che sia. In attesa di capire quando e se ci saranno sviluppi sul mercato, con il Pipita sempre più proiettato verso la permanenza. Senza Sarri, gli Higuain non cantano messe.