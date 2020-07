Tra le poche note positive nella Juventus nel pareggio di ieri sera contro il Sassuolo, c’è Gonzalo Higuian. Il Pipita ha mostrato la freddezza dei tempi migliori a tu per tu con Consigli, raccogliendo la perfetta verticalizzazione di Pjanic trasformandolo in gol. Come afferma il club bianconero sul proprio sito, i colori neroverdi portano bene all’attaccante argentino: “Gonzalo Higuaín ha segnato sette gol in sei gare contro il Sassuolo con la maglia della Juventus: da quando è in bianconero la squadra neroverde è la sua vittima preferita”.