Il futuro di Gonzalo Higuain è un rebus. Il Pipita è tornato a Torino e domani ritroverà anche il terreno della Continassa. E poi? Come scrive calciomercato.com, le soluzioni sono diverse: di River Plate si è parlato, si parla e si parlerà. Intanto si allunga la lista delle pretendenti in MLS. A muoversi per primo è stato il Los Angeles Galaxy dell'amico Barros Schelotto, seguito a ruota dall'Inter Miami. Ma ora anche il DC United dove opera Federico Higuain, fratello di Gonzalo, ha deciso di uscire allo scoperto avviando contatti con l'entourage del Pipita: un affare di famiglia insomma, considerando come il punto di riferimento sia l'altro fratello Nicolas, anche agente dei parenti calciatori.