1









Il richiamo della famiglia è forte, soprattutto in un momento di dolore come quello che sta unendo ancor di più gli Higuain. Gonzalo andrà via dalla Juve: quella che era una sensazione sta per diventare realtà, nonostante un finale di stagione praticamente tutto da scrivere. Il futuro del Pipita resta però in bilico tra la Juventus (con cui ha ancora un anno di contratto) e il River Plate, società in cui e cresciuto e dove tornerebbe volentieri per rientrare definitivamente in Argentina. Attenzione però alla classica 'via di mezzo': si tratta del DC United, club in cui il fratello riveste il doppio ruolo di giocatore e vice-allenatore.