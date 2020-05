Icardi, Milik, Gabriel Jesus, Kaio Jorge, Kane (più un sogno che un obiettivo). Una filastrocca che si ripete da giorni, questa girandola di nomi sarà un tormentone che accompagnerà la Juventus nei prossimi mesi: la ricerca del nuovo numero 9. La dirigenza ha preso questa decisione, a discapito di Higuain, che ha i minuti contati in bianconero.



LA SITUAZIONE - Il futuro del Pipita è un rebus che si risolverà solo con il tempo, per adesso la Juve lo aspetta alla Continassa, in attesa che termini il periodo di quarantena per chi rientra dall’estero. Higuain, infatti, è rientrato dall’Argentina da pochi giorni, e proprio lì, mente trascorreva la quarantena al fianco della madre malata, è scoppiato il braccio di ferro con la Juve. Con un contratto in scadenza nel 2021, reclama un ruolo di primo piano anche per il futuro, cosa che il club non gli vorrebbe concedere, negandogli il rinnovo e ricercando un nuovo bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo. Da qui, le voci di mercato che lo vedono lontano da Torino a partire da questa estate: il River Plate, club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio dei grandi, lo corteggia (come ammesso da ds Francescoli), ma c’è anche il richiamo dell’MLS. Se poi c’è di mezzo la famiglia…



IL FRATELLO CHIAMA – Higuain ha mostrato più volte il suo attaccamento alla famiglia, che assume un’accezione quasi sacrale in Sudamerica. Ancora una volta potrebbe rispondere a questo impulso. Stando a quanto riporta il Washington Post, l’ex Napoli è entrato nel radar del DC United, club in cui gioca il fratello Federico, dove ricopre anche il ruolo di vice-allenatore. Per ora si tratta di un semplice sondaggio, mirato a conoscere la disponibilità dell’argentino, seguito anche dai Los Angeles Galaxy, ex squadra di Ibrahimovic allenata da Guillermo Barros Schelotto. È tempo di riflessioni per il Pipita, la decisione finale sarà dettate da diverse variabili. Tra queste, c’è anche l’istinto fraterno.