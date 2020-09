"Sicuramente il primo giorno. Entrare nella vecchia sede, quella di Corso Galileo Ferraris, è stato un tuffo nella storia e già lì sei orgoglioso, capisci di far parte di un club leggendario. E che emozione vederlo sventolare dal balcone della sede la maglia numero 9 con tutti i tifosi ad acclamarlo. Da brividi anche il coro allo Stadium dopo il primo gol, contro la Fiorentina: “Siam venuti fin qui per veder segnare Higuain”. Fantastico, indimenticabile. Con i tifosi ha conservato un feeling speciale". Lo ha raccontato Nicolas Higuain, fratello-agente di Gonzalo, in un'intervista a Tuttosport.