Nicolas, fratello e manager di Gonzalo, ha parlato alla Gazzetta: "? Quest’anno lotterà per lo scudetto. Ha preso giocatori importanti come Di Maria che ad Allegri piace tantissimo. Max ama avere due esterni d’attacco rapidi e tecnici e con Chiesa faranno ottime cose".SOGNO CHAMPIONS - "L’altro giorno spiegavo un po’ di storia della Juventus ai miei figli e mi sono ricordato che hanno perso sette finali di Champions. È incredibile!".CARDIFF 2017 - "Quella è stata una stagione fantastica, la squadra girava a meraviglia in ogni partita. Mio fratello è arrivato bene a quella partita dopo la doppietta in semifinale contro il Monaco, ma quel Real Madrid era troppo superiore".IMPRESA SFIORATA AL BERNABEU - "Lo 0-3 dell’andata avrebbe ammazzato chiunque, tranne quella Juve. L’espulsione di Dybala a Torino non c’era perché aveva preso il pallone e al ritorno il rigore su Ronaldo è stato generoso. Ma il Real Madrid in Champions è imbattibile, è nel loro destino".