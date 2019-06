Il rapporto ritrovato connon è bastato a risollevare la stagione deludente di, che al Milan prima e alpoi non è riuscito a brillare. Come confermano i media inglesi, i Blues non hanno alcuna intenzione di trattenere l'attaccante argentino rinnovando il prestito dalla(o addirittura riscattandone il cartellino). Dopo sei mesi a Londra, dunque, il Pipita tornerà alla base: ma, come vi abbiamo raccontato da tempo su ilBiancoNero.com , l'ipotesi più probabile è quella che vede Higuain lasciare Torino un'altra volta. Paratici si metterà al lavoro per trovare una nuova sistemazione al centravanti, tentando allo stesso tempo di scongiurare il rischio minusvalenza.