Le parole di Gonzalo Higuain a ESPN: "Sto vivendo uno dei momenti più belli della mia vita a livello emotivo e personale. Godendo della crescita di mia figlia, dello stare con mia moglie. Dopo un anno così difficile che ho passato con mia madre, avere quella tranquillità è stato qualcosa di meraviglioso. Godere di una città meravigliosa, sicurezza, vai a prendere un gelato con mia figlia. Vivi quei momenti che prima, con la pressione e l'esposizione, non si potevano vivere. Il calcio è una giungla in cui tutti devono guardarsi il culo. La mia testa è proiettata a rispettare il contratto con l'Inter Miami, non c'è possibilità che io torni nella bolla di pressione e non possa uscire. No, non c'è possibilità. Sono molto calmo con me stesso e quando uno è in pace con sé stesso, fa bene agli altri. Amare è dare, non ricevere. Sto dando tutto perché la mia famiglia sia felice e non possa sopportare ciò che ha già sopportato per tanti anni. Vedo mio padre, i miei fratelli, mia moglie e mia figlia felici, perché dovrei cambiarlo?"