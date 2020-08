Higuain è a fine corsa. E la partita contro il Lione l'ha confermato. ​Il 21 bianconero, al centro del tridente di Sarri, ieri si è reso pericoloso solo con un colpo di testa impreciso nel secondo tempo, per il resto è più le volte che è stato pizzicato in fuorigioco che quelle in cui si è reso utile per finalizzare. Pochi, a dir la verità, i palloni arrivati al bomber capace di 36 gol in campionato al Napoli con Sarri in panchina, ma poca anche la voglia di lottare e combattere, con la fame che sembra andata persa: 3 palloni toccati in area di rigore, 24 in tutto il match.