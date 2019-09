Lunga intervista concessa da Gonzalo Higuain ai microfoni di Fox Sport. Tra i tanti temi toccati dal centravanti della Juve, anche un personale commento sulle differenze tra Serie A e Premier League: "Dell'Inghilterra posso parlare poco, ovviamente. Però a livello di impatto fisico è stata quella che ho sofferto di più. In Italia è dura, le difese sono forti, però la verità è che in Inghilterra qualsiasi squadra può battere qualsiasi avversario: è un campionato tosto e per quel poco che l'ho vissuto è difficile ambientarsi rapidamente come succede in altri campionati".