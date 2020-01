Gonzalo Higuain detta la linea. In un'intervista al Daily Telegraph, il Pipita ha detto: "Ora siamo completamente in linea con le idee di Sarri e questo è davvero positivo perché mancano solo quattro mesi alla stagione e non possiamo fallire ora. Se fallisci ad agosto, all'inizio della stagione, poi OK, puoi recuperare, puoi aggiustare qualcosa. Ma se fallisci ora, il gioco è finito. Se all'improvviso, qualcuno viene e inizia a vincere titoli invece di noi, è perché ci siamo rilassati. I nostri principali rivali per lo Scudetto siamo noi stessi".