Altro rinvio per Gonzalo Higuain. Stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, il Pipita era atteso già domani - al limite lunedì - a Torino, ma ha deciso di non tornare in Italia fino alla seconda metà della prossima settimana.



ACCORDO - Tutti d'accordo, chiaramente Juve compresa. Higuain ha problemi familiari di natura diversa rispetto agli altri giocatori della rosa - le condizioni della mamma, purtroppo, non sono delle migliori - e fino a una data certa per la ripresa di allenamenti e partite, la società non può fare una convocazione concreta e ufficiale. Higuain attende di sapere: nel frattempo, posticipa il rientro.