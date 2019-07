La Roma non molla, e la notizia è proprio questa. All'ombra dell'Olimpico si continua a sognare Gonzalo Higuain. Ma serve muoversi, o almeno muovere qualcosa. Come racconta Calciomercato.com, Petrachi da settimane ha in mente solo il centravanti argentino: è lui, l'obiettivo numero uno. Discuterlo sarebbe davvero fuori dal mondo. INCONTRO - Intanto va chiarita la situazione con la Juventus: il fratello e agente di Gonzalo, Nicolas, è a Torino in attesa di incontrare Fabio Paratici e di capire se ci possono essere i margini per risolvere velocemente la situazone. Il Pipita vuole rimanere a tutti i costi alla Juve, e la stessa Juve mantiene un rapporto sereno e disteso con l'ex Milan e Chelsea. Ma sta capendo, Gonzalo. E si sta guardando intorno, anche in direzione Roma. Roma che raccoglie milioni e coraggio, e prova a lanciare la prima offerta. Quanto? 36 milioni di euro: la richiesta effettiva della Juve per non registrare una minusvalenza. Manca però la cessione di Dzeko, e la questione ingaggio da spalmare.