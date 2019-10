Gonzalo Higuain parla a Sky Sport dopo la vittoria sull'Inter : "Una grandissima partita della Juve, l'Inter aveva fatto sei vittorie su sei, abbiamo giocato una gara di grande carattere, per fortuna l'abbiamo portata a casa. Panchina? Sono decisioni del mister, Paulo sta facendo bene, ha fatto un grande gol. Se dovevo entrare volevo aiutare la squadra. Per fortuna ho fatto gol, ora siamo primi in classifica. Io provo sempre a fare il massimo. Questo è un grande inizio di stagione, dobbiamo continuare così, ora c'è la sosta dobbiamo stare calmi e lottare per tutti i trofei".