Un gol e un assist per Dybala, partita perfetta per Gonzalo Higuain: "Per noi la Coppa Italia è importante - ha detto l'argentino a Rai Sport dopo la vittoria contro l'Udinese - dobbiamo giocare tutte le partite per vincere, questo è quello che vuole la società. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare per andare al turno successivo. L'intesa con Dybala? Ci troviamo bene, è un piacere giocare con lui. La squadra ha fatto una grande partita senza dare nessuna possibilità all'avversario, adesso prepariamo la sfida di domenica contro il Parma".



TRA CAMPO E MERCATO - Sul possibile addio in estate: "Per fortuna siamo rimasti. In questa seconda parte di stagione dobbiamo dare il meglio per vincere. Pogba? I grandi giocatori sono sempre i benvenuti, ma questa è una scelta che deve fare la società".