Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, una coppia d'attacco che ha regalato alla Juventus tanti gol fantastici. Soprattutto quello segnato esattamente un anno fa in Coppa Italia per sbloccare la sfida contro l'Udinese, poi finita 4-0. Al 16' Higuain e Dybala fecero fuori mezza squadra friulana con una combinazione a velocità doppia che mise il Pipita in condizione di sfondare la rete a tu per tu col portiere.Il video della Juve su Twitter: