Un gol pazzesco. Gonzalo Higuain torna a segnare, torna a far sussultare il cuore dei suoi tifosi, anche di coloro che, nonostante il suo addio (con strascico lungo più di un anno) alla Juve, a lui si sono affezionati, coccolandolo a lungo. Del resto, salvo l'ultimo periodo complesso, Higuain alla Juve ha dato tanto e i tifosi non l'hanno certo dimenticato. Dopo il rigore sbagliato all'esordio in MLS, con tanto di rissa innescata, il Pipita ha trovato un gol clamoroso su punizione. Il primo con la maglia dell'Inter Miami. Ecco il video: