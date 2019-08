Higuain scores to put Juve 1-0 up in the training match against Novara. pic.twitter.com/Q07e5TK1Oq — JuventusFC (@juventusfcen) August 7, 2019

Nella ripresa Maurizio Sarri ha dato spazio a De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Khedira, Matuidi, Dybala e Mandzukic. L'argentino ha anche ereditato la fascia di capitano da Bonucci.La Juventus sfida il Novara in un match amichevole alla Continassa. I bianconeri sono in campo da qualche minuto e il profilo ufficiale della società sta twittando alcuni momenti salienti della sgambata al centro tecnico bianconero. Il gol dell'1-0 per la Juve è stato segnato da Gonzalo Higuain.Ecco la rete dell'attaccante argentino postata dal profilo Twitter ufficiale della Juventus: