. Dopo una stagione da dimenticare in prestito tra Milan e Chelsea, in cui almeno ha potuto festeggiare la vittoria in Europa League, il Pipita sta rifiutando da tempo il trasferimento alla Roma. Dice no a qualsiasi opzione lontano da Torino e, come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , non è disposto a cambiare idea. Allo stesso modo, però, Fabioin estate e, per spingerlo a farlo, il direttore dell'area sportiva bianconera è pronto a fiondarsi su Mauro Icardi dell'Inter, dopo che Romelu Lukaku è definitivamente sfumato, in seguito al trasferimento proprio in nerazzurro. Higuain, da parte sua, non molla e continua a fare quel che lo ha reso grande.Nell'amichevole di ieri contro il Novara, svoltasi alla Continassa a porte chiuse, il Pipita habloccato la partita, con il bel gol del vantaggiosu assist al bacio di Cristiano Ronaldo. Proprioè la chiave numero uno per restare alla Juventus:con il fenomeno portoghese è fondamentale per farsi scegliere rispetto a Icardi come numero 9 per il 2019/20. La seconda chiave si chiama Maurizio: dopo averlo voluto fortemente al Chelsea a gennaio, il tecnico è rimasto deluso dal rendimento dell'argentino, ma, almeno idealmente,come dimostrato fin qui dalla carriera di Higuain. La terza e ultima è, ovviamente, la: a tal proposito, i sorrisi coi compagni non sono mancati nemmeno nella giornata di oggi, dopo la vittoria in partitella.