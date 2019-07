Gonzalo Higuain resta sul mercato. Secondo quanto riporta Sky Sport, il gol dell'attaccante argentino contro il Tottenham non cambia i piani di mercato del club bianconero. Higuain resta sul mercato e la Roma è il club in pole position per accaparrarselo. L'ex Napoli ha terminato la partita da capitano ma la Juve non punta su di lui. Rete e fascia, almeno per ora, non cambiano la decisione della Juventus: Higuain è in partenza con buona pace dei tifosi che vorrebbero vederlo ancora con la maglia bianconera.