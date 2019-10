Nell'azione del gol di #Higuain in #InterJuve tutti i giocatori bianconeri con l'eccezione di Sczcesny hanno toccato il pallone. I 24 passaggi sono il record per questa stagione di #SerieA (#LaStampa) pic.twitter.com/QikRnhjTnf — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 8, 2019

L', che ha deciso il derby d'Italia tra Juventus e Inter a San Siro domenica sera, è stata la più studiata della stagione in Serie A, con benprima del tiro vincente del Pipita. Tutti i giocatori bianconeri, a eccezione di Wojciech Szczesny, hanno toccato il pallone, a partire dalla rimessa laterale di Blaise Matuidi che ha dato il via all'azione. E La Stampa, nella propria edizione odierna, ha riproposto l'intero svolgimento in una splendida foto: