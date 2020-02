Gonzalo Higuain in questo momento è fermo ai box, e punta a recuperare per la partita con il Lione in Champions League. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset però il centravanti argentino potrebbe lasciare la Juve al termine della stagione. Il suo rendimento in questa annata è stato buono, ma non eccellente, e anche i gol sono stati pochi. Per questo i bianconeri prenderebbero in considerazione una sua cessione. La Roma, che già ci aveva provato la scorsa estate, sarebbe pronta a presentare una nuova offerta per la punta classe 1987.