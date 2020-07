Come racconta Calciomercato.com, il futuro di Higuain sembra segnato: "Che Higuain non sia tranquillo è evidente e più passa il tempo più si avvicina per lui il momento della verità, della decisione da prendere per il suo futuro. Molto dipenderà da quello che il Pipita vorrà fare, se ritornare in Argentina per stare vicino alla famiglia o rimettersi in gioco. Le certezze per lui e per la Juventus ad oggi sono due: la prima è che uno stipendio così importante come quello percepito a Torino non lo otterrà da nessun altro club; la seconda è che lo stesso club bianconero sta cercando sul mercato un'altra prima punta da inserire in rosa al suo posto. Deciderà Higuain, ma salvo clamorosi colpi di scena l'addio a fine stagione è già segnato"