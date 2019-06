Gonzalo Higuain può lasciare la Juventus anche con Maurizio Sarri in panchina. L'attaccante argentino arriva da una stagione negativa, divisa tra Milan e Chelsea dove non è mai riuscito ad imporsi. Ora , secondo Il Corriere dello Sport, neanche l'arrivo del tecnico toscano sulla panchina bianconera può garantirgli la permanenza a Torino. La Juve, infatti, dovrà decidere cosa fare del futuro dell'argentino e non è detto che lo stesso Higuain abbia voglia di restare in bianconero anche perché là davanti c'è molto traffico e il posto da titolare è tutt'altro che garantito. Neanche Sarri può assicurarglielo.