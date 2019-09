Gonzalo Higuain s'infuria. Il Pipita non ha sopportato la sconfitta nel torello in allenamento alla Continassa, e sisi è scagliato contro i cartelloni pubblicitari a suon di calci. Ai limiti tra lo scherzo e la verità, si vede benissimo come Higuain sembri quasi "infastidito" dal preparatore che gli passa accanto, il quale poi sorride beffardamente alla reazione del centravanti argentino. Il clima quindi, sembra disteso, quasi per tutti, meno che per il "furioso" Gonzalo.