Gonzalo Higuain ha lasciato il posto a Paulo Dybala al 67', quando Maurizio Sarri ha preso la sua contromisura al cambio modulo della Fiorentina. Una scelta che il tecnico ha giustificato nel post-partita, commentando il successo per 3 a 0 contro la squadra di Iachini, ma che sul momento non è stato molto gradito da Higuain. Come si vede dalle immagini nella nostra Gallery, ma come si è potuto vedere anche in presa diretta durante la partita, il centravanti argentino ha messo in mostra tutto il suo disappunto quando ha incrociato Sarri di fronte alla panchina. Una scelta non gradita, che Sarri ha provato a gestire sul momento, cercando di confortare Higuain infuriato.