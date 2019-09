Momenti di preoccupazione per Gonzalo Higuain. Il centravanti bianconero, entrato nel finale della partita tra Juve e Verona, è stato colpito da Ramani in area di rigore. Il contatto sembra fortuito, ma il Pipita si è molto arrabbiato con il quarto ufficiale, con Maurizio Sarri che gli ha fatto da eco. Un semplice contatto di gioco, stando a quanto mostrato dai replay: non sembrerebbero difatti esserci stati gli estremi per il calcio di rigore, e a confermarlo è stato anche il silent check arrivato a La Penna.