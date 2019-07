E' tornato Higuain, il Chelsea non ha esercitato il diritto di riscatto e ora la Juve si ritrova a dover fare i conti - e che conti - pure con il futuro del Pipita. Sarri potrebbe richiamarlo in ritiro, ma il futuro non è mai stato così chiaro: il giocatore deve tenere le valigie ben chiuse, perché alla Continassa non c'è spazio per lui. Non più.



E CHIESA? - Sì, perché la Juve potrebbe prendere Federico Chiesa con gli introiti attesi dall'addio di Gonzalo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paratici aspetta di capire se l'Atletico Madrid su Higuain potrebbe finanziare quello che, dopo De Ligt, è l'obiettivo primario. Altrimenti? Uno tra Mandzukic e Kean lascerà la Juve. Pure due, chissà. Da Federico Chiesa non si potrà prescindere, in ogni caso.