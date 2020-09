Gonzalo Higuain dovrà attendere ancora un po' per poter esordire in Mls con la maglia dell'Inter Miami. Questa la spiegazione dell'allenatore​ Diego Alonso: "Gonzalo si sta già allenando con noi. Al momento sta aspettando il visto di lavoro ed è in attesa del pass internazionale, ma non sappiamo quanto tempo ci vorrà. Non sappiamo se potremo schierarlo in questo weekend o nel prossimo. È un calciatore fortissimo, sappiamo che può aiutarci dentro e fuori dal campo. Con lui saremo più forti". Domenica sera la squadra della Florida giocherà in trasferta contro il Philadelphia Union.