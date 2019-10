Gonzalo Higuain sta vivendo una vera e propria rinascita con la maglia della Juventus, dopo la disastrosa stagione in prestito tra Milan e Chelsea. Che, se non altro, è fruttata al club bianconero poco più di 18 milioni di euro per il suo prestito. I rossoneri, come sottolinea Calcio e Finanza, hanno sborsato 10 milioni e 208.000 euro per il suo prestito di sei mesi, oltre allo stipendio del Pipita, mentre i Blues hanno aggiunto 7 milioni e 841.000 euro per averlo da gennaio al termine della scorsa stagione.