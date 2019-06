Gonzalo Higuain torna alla Juventus dopo un anno travagliato passato in prestito tra Milano e Londra, sponda Chelsea. L'attaccante argentino è pronto a rientrare alla base ma in casa Juve non c'è volontà di volerlo trattenere. Come riporta Il Corriere di Torino il direttore dell'area sport Fabio Paratici è pronto ad incontrare l'agente e fratello del calciatore per risolvere quello che al momento è un problema difficile da risolvere per il club bianconero.



I DETTAGLI - Il contratto da 7,5 milioni di euro all'anno dell'argentino va in scadenza nel 2021, Paratici incontrerà presto Nicolas Higuain che nelle scorse settimane ha ribadito come il fratello voglia giocare solo alla Juve in Italia. L'obiettivo è ovviamente quello di fargli cambiare idea perché per lui alla Juve non c'è futuro. Il piano di emergenza sarebbe quello di offrire un rinnovo spalmato su più anni per riudurre l'impatto economico del calciatore a bilancio e renderlo anche più appetibile sul mercato. Di certo, per ora, Higuain è un problema per la Juve.