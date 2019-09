Da quale prospettiva apprezzate di più la magia di @G_Higuain con il Napoli? pic.twitter.com/WvUXOXoQpq — JuventusFC (@juventusfc) September 9, 2019

Da mille punti di vista, è sempre bello. La Juve continua a 'pubblicizzare' i gol di Juve-Napoli, specialmente quello di Gonzalo Higuain. Un dribbling secco, un lob con cui supera il diretto avversario Koulibaly e spara un destro sotto la traversa. Rete incredibile, che la Juventus mostra da ogni punto di vista. Il risultato certamente non cambia, né lo fa il boato dei tifosi dell'impianto juventino. Uno di quelli che non si dimentica, né si potrà mai farlo. E allora, ecco il video 'incriminato': quello del ritorno in auge di Gonzalo, ormai il centravanti titolare di questa Juventus.