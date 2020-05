è tornato in Italia. L'attaccante bianconero è sbarcato a Torino e da oggi inizierà la fase 2 della sua quarantena: 14 giorni d'isolamento come previsto per tutti i giocatori rientrati dall'estero, poi potrà ricominciare ad allenarsi alla Continassa rispettando il protocollo della Figc. Appena possibile, l'argentino incontrerà anche la dirigenza per decidere il suo futuro: Higuain è fuori dai piani della Juve con la quale ha ancora un anno di contratto, vorrebbe tornare in Argentina per assistere la madre malata e il River Plate segue con attenzione l'evoluzione della situazione.