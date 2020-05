Gonzalo Higuain è rientrato in questi minuti in Italia. Appena atterrato a Torino con un volo proveniente dall'Argentina, l'attaccante da oggi inizierà il suo periodo d'isolamento di 14 giorni, al termine dei quali potrà tornare ad allenarsi alla Continassa. Il Pipita era l'ultimo giocatore della Juventus ancora all'estero, il giocatore è voluto rimanere il più possibile con la famiglia per assistere la madre malata. Anche per lui quindi inizia la fase 2: Higuain è di nuovo a Torino, ma dovrà aspettare ancora due settimane prima di poter rivedere i compagni.