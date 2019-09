Higuain in dubbio per Madrid? No, solo una botta. Nell'anticipo di campionato pareggiato 0-0 sabato a Firenze il centravanti argentino della Juventus ha subito un colpo alla coscia. Secondo Tuttosport, c'è ottimismo per il suo recupero in vista della trasferta di mercoledì in Champions League contro l'Atletico Madrid di Simeone. In caso contrario è pronto Dybala. Douglas Costa fuori un mese: duello tra Cuadrado e Bernardeschi per sostituirlo, Bentancur al posto di Pjanic.