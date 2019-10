Gol, assist e standing ovation. La serata perfetta di Gonzalo QUI la partita): "Era una partita importante - ha detto a Sky Sport nel post partita - sapevamo che dovevamo vincerla per avvicinarsi alla qualificazione. Io sono felice per il gol e per i nostri tifosi, ora dobbiamo continuare così".- Ora testa al big match contro l: "Domenica sarà un'altra battaglia. Sono tornato alla Juve con grande determinazione, voglio dimostrare che posso stare qui.. Se guarderò Barcellona-Inter? No, domani sera ci si riposa che domenica sarà un'altra sfida importante per lo scudetto".